В Китае обнаружили новый очаг заражения коронавирусом, власти начали массово тестировать людей

В Китае обнаружили новый очаг заражения коронавирусом / Reuters

Китай, где впервые обнаружили коронавирус, опять оказался под прицелом болезни. Власти страны в воскресенье, 12 сентября, заявили, что провинция Фуцзянь стала новым эпицентром заболевания COVID-19.

В Госкомитете здравоохранения КНР отметили, что в регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 20 внутренних случаев заражения коронавирусом, в том числе 19 в городе Путянь и один — в Цюаньчжоу, сообщает "Интерфакс-Украина".

В целом по стране подтвердили 46 новых больных коронавирусной инфекцией, 26 из которых недавно прибыли из-за рубежа.

Как пишет China Daily, Национальная комиссия здравоохранения КНР в субботу направила в Путянь рабочую группу для профилактики и борьбы с COVID-19.

Кроме того, с пятницы местная власть осуществляет масштабное тестирование на выявление нуклеиновой кислоты SARS-CoV-2 и уже собрала 81 938 образцов.

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Происхождение коронавируса

Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.

Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.

Также ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.