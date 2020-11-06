В ключевом штате США анонсировали пересчет голосов, у Байдена выдвинули Трампу ультиматум

Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

В штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей, отданных на прошедших выборах президента США.

Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте Georgia Public Broadcasting

В свою очередь представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил о том, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он попробует там остаться после поражения на выборах, сообщает CNN.

"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявил Бейтс.

Это заявление появилось в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение, если Байден будет признан избранным президентом США в пятницу.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.

Байден опережал действующего президента Дональда Трампа на 917 голосов.