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В ключевом штате США анонсировали пересчет голосов, у Байдена выдвинули Трампу ультиматум

6 ноября 2020, 18:12

Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома.

Трамп, Байден
Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

В штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей, отданных на прошедших выборах президента США.

Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте Georgia Public Broadcasting

В свою очередь представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил о том, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он попробует там остаться после поражения на выборах, сообщает CNN.

"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявил Бейтс.

Это заявление появилось в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение, если Байден будет признан избранным президентом США в пятницу.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.

Байден опережал действующего президента Дональда Трампа на 917 голосов.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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