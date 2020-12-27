В компании AstraZeneca ошарашили заявлением об эффективности вакцины

Глобальное влияние этой вакцины может быть "намного более сильным", чем у других.
В компании AstraZeneca сделали громкое заявление о том, что якобы смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.
Как сообщает Sky News, испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу.
Когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62% (общая эффективность — 70%). Вакцины Pfizer и Moderna при этом показали 95% и 94,5% эффективности.
Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал:
"Мы думаем, что мы выяснили формулу успеха и определили, как добиться эффективности, которая после двух доз будет сравнима со всеми остальными".
Он отказался сообщить подробности, отметив, что вскоре результаты испытаний будут опубликованы.
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Такое улучшение будет облегчением для правительства Британии, которое заказало 100 миллионов доз вакцины, из которых около 40 миллионов, как ожидается, будут доступны к концу марта.
Доктор Питер Опеншоу, профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона, сказал, что глобальное влияние этой вакцины может быть "намного более сильным", чем у других, и что она может "значительно ускорить" текущую программу вакцинации в Великобритании.
Это происходит на фоне сообщений о том, что вакцина AstraZeneca может быть одобрена правительством Британии уже на следующей неделе.
Вакцина от коронавируса
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что во все страны ЕС доставлена вакцина от коронавируса COVID-19.
- Первой в Европе была одобрена вакцина, которую создали BioNTech и Pfizer, – препарат разрешили использовать в Британии, массовая вакцинация началась 8 декабря.
- Глава BioNTech Угур Шахин говорил, что в ЕС пандемия COVID-19 может быть обуздана, если после вакцинации у 60-70 процентов населения будет иммунитет.