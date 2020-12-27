В компании AstraZeneca ошарашили заявлением об эффективности вакцины

Вакцину от коронавируса удалось усовершенствовать / Reuters

В компании AstraZeneca сделали громкое заявление о том, что якобы смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.

Как сообщает Sky News, испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу.

Когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62% (общая эффективность — 70%). Вакцины Pfizer и Moderna при этом показали 95% и 94,5% эффективности.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал:

"Мы думаем, что мы выяснили формулу успеха и определили, как добиться эффективности, которая после двух доз будет сравнима со всеми остальными".

Он отказался сообщить подробности, отметив, что вскоре результаты испытаний будут опубликованы.

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Такое улучшение будет облегчением для правительства Британии, которое заказало 100 миллионов доз вакцины, из которых около 40 миллионов, как ожидается, будут доступны к концу марта.

Доктор Питер Опеншоу, профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона, сказал, что глобальное влияние этой вакцины может быть "намного более сильным", чем у других, и что она может "значительно ускорить" текущую программу вакцинации в Великобритании.

Это происходит на фоне сообщений о том, что вакцина AstraZeneca может быть одобрена правительством Британии уже на следующей неделе.

Вакцина от коронавируса