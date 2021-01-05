В Конгрессе потребовали завести уголовное дело против Трампа: что случилось

Дональд Трамп / Фото Reuters

Конгрессмены от Демократической партии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали от ФБР начать уголовное расследование в отношении действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщил Лью в своем Twitter, в Бюро уже отправлено письмо с соответствующим требованием.

"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело", — написал когрессмен.

Скандал вокруг Трампа - что произошло:

4 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11 780 голосов, чтобы обеспечить ему победу в Джорджии на президентских выборах.

Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Издание ссылалось на аудиозапись телефонного разговора между главой государства и госсекретарем Джорджии, который состоялся 2 января.

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