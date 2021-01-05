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В Конгрессе потребовали завести уголовное дело против Трампа: что случилось

5 января 2021, 06:31
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"Демократы" обратились в ФБР из-за того, что Трамп требовал от госсекретаря Джорджии "найти" для него голоса в штате, чтобы обеспечить победу на президентских выборах.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Конгрессмены от Демократической партии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали от ФБР начать уголовное расследование в отношении действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщил Лью в своем Twitter, в Бюро уже отправлено письмо с соответствующим требованием.

"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело", — написал когрессмен.

Скандал вокруг Трампа - что произошло:

  • 4 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11 780 голосов, чтобы обеспечить ему победу в Джорджии на президентских выборах.
  • Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.
  • Издание ссылалось на аудиозапись телефонного разговора между главой государства и госсекретарем Джорджии, который состоялся 2 января.

Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • 17 декабря журналисты CNN со ссылкой на своих собеседников сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп может не покинуть Белый дом даже в день инаугурации Байдена, которая должна состояться 20 января 2021 года.

новости США ФБР Дональд Трамп выборы в США
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