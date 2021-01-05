В Конгрессе потребовали завести уголовное дело против Трампа: что случилось

"Демократы" обратились в ФБР из-за того, что Трамп требовал от госсекретаря Джорджии "найти" для него голоса в штате, чтобы обеспечить победу на президентских выборах.
Конгрессмены от Демократической партии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали от ФБР начать уголовное расследование в отношении действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Как сообщил Лью в своем Twitter, в Бюро уже отправлено письмо с соответствующим требованием.
"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело", — написал когрессмен.
Скандал вокруг Трампа - что произошло:
- 4 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11 780 голосов, чтобы обеспечить ему победу в Джорджии на президентских выборах.
- Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.
- Издание ссылалось на аудиозапись телефонного разговора между главой государства и госсекретарем Джорджии, который состоялся 2 января.
Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- 17 декабря журналисты CNN со ссылкой на своих собеседников сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп может не покинуть Белый дом даже в день инаугурации Байдена, которая должна состояться 20 января 2021 года.
Автор: Анна Багрий