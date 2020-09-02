В Кремль власти ФРГ ничего не сообщали об отравлении Навального Новичком - Песков

Дмитрий Песков / Reuters

В Кремль не поступала официальная информация от властей Федеративной Республики Германия о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, днем среду, 2 сентября, в правительстве ФРГ сделали громкое заявление по поводу отравлении российского оппозиционера Алексея Навального (которого сейчас лечат в клинике Шарите в Берлине). Немецкие чиновники отметили, что сотрудники лаборатории Бундесвера (вооруженных силы Федеративной Республики Германия) нашли в организме Навального следы яда из группы веществ Новичок.

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Навальный быстро впал в кому.

В субботу, 22 августа, оппозиционера перевезли в Берлин для лечения в клинике Шарите, где он и находится до сих пор в тяжелом состоянии.