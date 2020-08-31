В Кремле готовы "обнулить" Лукашенко: у Путина предложили Беларуси помощь

Кремль может помочь Беларуси с Конституционной реформой - Песков/ Reuters

Кремль готов помочь своим белорусским коллегам в решении вопроса о внесении изменений в Конституцию Беларуси. Россияне готовы поделиться своим опытом внесения поправок в Основной закон, если в Минске попросят о такой помощи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, россияне обладают существенным экспертным опытом в решении вопроса реформирования Конституции, поэтому могут проконсультировать Беларусь.

"Этого нельзя исключать, конечно. Почему бы не делиться опытом, тем более что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный", - сказал Песков.

При этом он добавил, что в Минске пока не просили помощи Москвы, а Кремль, в первую очередь, верит в профессионализм белорусской стороны, который поможет решить данную проблему самостоятельно.Читайте также"Людей подогрели": у Лукашенко рассказали, сколько белорусов его не поддерживают

"Насколько мне известно, не было никаких обращений белорусской стороны, и Россия в данном случае не хочет и не может навязывать какие бы то ни было услуги без соответствующих обращений белорусских коллег и союзников", - подчеркнул Песков.

Напомним, 16 марта Конституционный суд РФ одобрил поправки в Конституцию России, благодаря которым обнуляются президентские сроки Владимира Путина.

Позже, с 25 июня по 2 июля, в России прошел референдум, на котором 77,92% поддержали внесение изменений в Основной закон страны. Это означает, что Путин может в будущем баллотироваться на пост главы государства.

Ранее Лукашенко не исключил свой уход с поста президента Беларуси и предложил принять новую Конституцию страны, с фиксацией сменяемости власти, на референдуме.