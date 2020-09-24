В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Владимир Путин не поздравил Александра Лукашенко с инаугурацией, поскольку для этого нет обязательного протокола, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ не поздравлял президента Беларуси Александра Лукашенко с инаугурацией, поскольку для этого нет обязательного протокола.

Президент России не поздравил Лукашенко с инаугурацией, но несколько раз поздравлял с победой на выборах, рассказал Песков журналистам, пишет ТАСС.

По его словам, Путин поздравлял белорусского лидера с победой на выборах по телефону и во время встречи в Сочи.

"… для поздравления с инаугурацией нет обязательного (протокола – Ред.), поскольку поздравление уже было", – сказал спикер.