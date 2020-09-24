В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Президент РФ дважды поздравил Лукашенко с победой на выборах, поделился Песков.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ не поздравлял президента Беларуси Александра Лукашенко с инаугурацией, поскольку для этого нет обязательного протокола.
Президент России не поздравил Лукашенко с инаугурацией, но несколько раз поздравлял с победой на выборах, рассказал Песков журналистам, пишет ТАСС.
По его словам, Путин поздравлял белорусского лидера с победой на выборах по телефону и во время встречи в Сочи.
"… для поздравления с инаугурацией нет обязательного (протокола – Ред.), поскольку поздравление уже было", – сказал спикер.
- Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После того, как появилась информация, что Александр Лукашенко якобы лидирует с огромным отрывом, начались массовые акции протеста.
- Силовики жестоко расправлялись с протестующими, было много пострадавших и задержанных, появилась информация о первой жертве.
- После этого Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.
- Позже Путин и Лукашенко встретились в Сочи. После встречи стало известно, что Россия решила выделить Беларуси кредит в сумме 1,5 млрд долларов.
- Потом – 23 сентября, в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко. США, ряд стран Евросоюза и Украина не признали Лукашенко легитимным президентом.
Автор: Екатерина Присяжнюк