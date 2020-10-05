В Кремле оценили шансы на переговоры Путина, Алиева и Эрдогана по Карабаху

Песков / Reuters

Кремль ведет постоянный диалог с Азербайджаном и Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе. На данный момент предметной основы для разговора нет, однако Владимир Путин может провести телефонные переговоры с президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"У Путина пока нет четких планов поговорить с Алиевым и Эрдоганом, но в Карабахе война, трудно загадывать", - сказал Песков.

Новость дополняется