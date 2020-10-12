В Кремле оценили желание Трампа срочно заключить с Россией ядерную сделку

Песков рассказал, что в Кремле думают о ядерной сделке с США / УНИАН

В понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что глава США Дональд Трамп надеется заключить с российской стороной сделку по ядерному вооружению перед выборами.

Об этом сообщает "Газета.Ru".

По словам Пескова, пока о таком решении Трампа говорят только источники, и пока рано говорить о достижении договоренностей по контролю над вооружениями.

"На источники реагировать не будем – слишком много фейков. Это горячая тема. Она является приоритетной для нас в контактах с американцами", — добавил помощник Путина.

По его словам, контакты России и США на экспертном уровне по теме продолжаются и в интересах всего мира, чтобы стороны нашли консенсус.

"Позиции хорошо известны, основные камни преткновения тоже хорошо известны", — сказал Песков.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

10 июня стало известно, что после выхода из договора с Россией по ракетам средней и малой дальности, Белый дом может разорвать еще более значимое соглашение – Договор о стратегических наступательных вооружениях.

4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы в рамках саммита Большой семерки провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с целью заключения новых договоренностей о применении ядерного оружия.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам. Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.