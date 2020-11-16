В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах

Песков отметил, что парламент Турции вправе рассматривать любые законные указы своего президента.
На сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах, отреагировали в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что парламент Турции вправе рассматривать любые указы президента, которые не противоречат законодательству республики.
"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных – это выполнение внутренних процедур, процедур, что предусмотрены внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", – цитирует РИА Новости Пескова.
Он уточнил, что решение о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана было принято и согласовано обеими сторонами – и Россией, и Турцией.
Война за Нагорный Карабах 2020 - что было ранее:
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.
- Среди прочего в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подписании протокола о совместном турецко-российском центре в Нагорном Карабахе по контролю за соблюдением режима прекращения огня.