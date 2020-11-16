В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах

Карабах - Новости про миротворцев Турции прокомментировали в Кремле / GettyImages

На сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах, отреагировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что парламент Турции вправе рассматривать любые указы президента, которые не противоречат законодательству республики.

"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных – это выполнение внутренних процедур, процедур, что предусмотрены внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", – цитирует РИА Новости Пескова.

Он уточнил, что решение о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана было принято и согласовано обеими сторонами – и Россией, и Турцией.

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