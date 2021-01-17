В Кремле отреагировали на задержание Навального

Песков удивился задержанию Навального / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о сегодняшнем задержании в аэропорту Москвы прилетевшего из Берлина российского оппозиционера Алексея Навального.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", – сказал Песков, отвечая на вопрос российского издания Подъем.

По его словам, сегодня у него последний день отпуска и он не следил за происходящим в стране и мире.

Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он прошел паспортный контроль.

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