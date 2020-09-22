В Кремле ответили на первое после отравления требование Навального

Песков ответил на требование Навального / УНИАН

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. В Кремле на первое после отравления требование оппозиционера ответили.

Об этом сообщает Газета.ru.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не занимаются вопросами одежды.

"При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся – это не наш профиль", — добавил Песков.

Он рассказал, что в администрации президента до этого слышали, что "сопровождающие пациента лица увезли большое количество доказательств".

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: