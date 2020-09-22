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В Кремле ответили на первое после отравления требование Навального

22 сентября 2020, 12:36

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на требование оппозиционера вернуть одежду.

Песков
Песков ответил на требование Навального / УНИАН

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. В Кремле на первое после отравления требование оппозиционера ответили.

Об этом сообщает Газета.ru.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не занимаются вопросами одежды.

"При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся – это не наш профиль", — добавил Песков.

Он рассказал, что в администрации президента до этого слышали, что "сопровождающие пациента лица увезли большое количество доказательств".

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 22 сентября врачи Омска заявили, что передали одежду Алексея Навального, в которой оппозиционер был во время госпитализации, следователям.
  • 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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