В Кремле похвастались, что решат проблемы с водой в Крыму без Украины

Ситуацию с проектом решения проблем с водой в захваченном РФ Крыму прокомментировал кремлевский спикер Дмитрий Песков.
В Кремле считают, что власти Украины самостоятельно исключили вариант переговоров с Российской Федерации по обеспечению захваченного РФ полуострова Крым водой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря президента России Владимира Путина. По словам путинского спикера, в Кремле считают, что способны решить проблему с подачей воды на захваченный полуостров без участия Украины.
Более того, Песков четко утверждает ‒ "именно Украина перекрыла кран".
"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", ‒ считает пресс-секретарь Путина.
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Подача воды в Крым - что было ранее:
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил - в России хотят направить около 50 млрд рублей (приблизительно 18 млрд гривен) на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения оккупированного Крыма.
- Позднее географ-метеоролог и климатолог Вера Балабух заявила - в захваченном Российской Федерацией Крыму ситуация с водой в ближайшее время будет только ухудшаться.
Автор: Дмитрий Видоменко