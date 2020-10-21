В Кремле похвастались, что решат проблемы с водой в Крыму без Украины/ УНИАН

В Кремле считают, что власти Украины самостоятельно исключили вариант переговоров с Российской Федерации по обеспечению захваченного РФ полуострова Крым водой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря президента России Владимира Путина. По словам путинского спикера, в Кремле считают, что способны решить проблему с подачей воды на захваченный полуостров без участия Украины.

Более того, Песков четко утверждает ‒ "именно Украина перекрыла кран".

"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", ‒ считает пресс-секретарь Путина.

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Подача воды в Крым - что было ранее: