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В Кремле прокомментировали отказ Вашингтона от ядерной сделки на условиях Путина

19 октября 2020, 15:46

По словам Дмитрия Пескова, отказ от ДСНВ будет иметь "весьма пагубные последствия".

Песков
Песков прокомментировал отказ США от ядерной сделки на условиях Путина / Reuters

В Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это будет иметь "весьма пагубные последствия", и Москва хотела бы достичь прогресса в переговорах.

Об этом сообщает Коммерсанть.

"Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной. В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора на год позволило бы нам выиграть время, выиграть эти 12 месяцев для субстантивных и серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями", — сказал Песков.

На вопрос жуналистов о том, заключается ли причина в президенте США Дональде Трампе, он ответил:

"Мы не говорим конкретно о президенте Трампе, мы говорим об американской стороне, и мы знаем, что американская сторона как раз отказалась от продления на год этого документа".

По словам Дмитрия Пескова, отказ от ДСНВ будет иметь "весьма пагубные последствия", и Москва хотела бы достичь прогресса в переговорах.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

  • 17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.
  • 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.
  • 13 октября специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, - ред.) в том случае, если Москва наравне с Вашингтоном даст согласие на временную заморозку ядерных арсеналов.
  • 12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.

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