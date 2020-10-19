В Кремле прокомментировали отказ Вашингтона от ядерной сделки на условиях Путина

Песков прокомментировал отказ США от ядерной сделки на условиях Путина / Reuters

В Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это будет иметь "весьма пагубные последствия", и Москва хотела бы достичь прогресса в переговорах.

Об этом сообщает Коммерсанть.

"Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной. В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора на год позволило бы нам выиграть время, выиграть эти 12 месяцев для субстантивных и серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями", — сказал Песков.

На вопрос жуналистов о том, заключается ли причина в президенте США Дональде Трампе, он ответил:

"Мы не говорим конкретно о президенте Трампе, мы говорим об американской стороне, и мы знаем, что американская сторона как раз отказалась от продления на год этого документа".

По словам Дмитрия Пескова, отказ от ДСНВ будет иметь "весьма пагубные последствия", и Москва хотела бы достичь прогресса в переговорах.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.

13 октября специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, - ред.) в том случае, если Москва наравне с Вашингтоном даст согласие на временную заморозку ядерных арсеналов.

12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.