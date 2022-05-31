"В Кремле снова принялись сосать пустую соску": Гиркин внезапно набросился на Лаврова

Гиркин внезапно набросился на Лаврова / скриншот

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) резко раскритиковал главу российского МИД Сергея Лаврова.

В одном из последних заявлений Лавров назвал приоритетом "спецоперации освобождение Донбасса", что не сильно понравилось Гиркину.

В Соцсетях бывший главарь боевиков "ДНР" увидел в этом плохой знак для России в войне против Украины.

"Сергей Викторович с начала т.н. "СВО" ушел в глубокую тень. Но теперь проступает из неё всё чаще и чаще. Теперь легитимность существования т.н. "украины" под вопрос более не ставится. Равно как напрочь забыто про "демилитаризацию" и "денацификацию" данной территории", - негодует Гиркин.

По его словам, эти месседжи адресованы мировым лидерам, которые ввели санкции против России.

"В Кремле снова принялись сосать пустую соску надежды на "умиротворение с партнерами на достигнутых позициях". Которого не будет. Вообще не будет. Но которого - "умиротворения"- очень хочется", - пишет Гиркин.

Читайте такжеВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныТакже он отметил, что существенных целей в войне против Украины России достигнуть не удалось.

"Если кто-то думает, что "полторы деревни", взятые за месяц "второго-конкретного этапа СВО" - реально приблизили Российскую Федерацию к "почетному миру", - то, смею заверить - на фронте таких иллюзорных надежд ни один честный и компетентный человек не разделяет. На фронте - острейшая нехватка сил и средств для развития даже тех тактических успехов, которые реально достигнуты немалой кровью", - сообщил Гиркин.

Ранее Гиркин заявил, что с нынешним военным руководством Россия не выиграет войну против Украины. Он считает, что первый этап так называемой "спецоперации" России в Украине с треском провалился, а военное руководство несмотря на это до сих пор на своих местах и продолжают управлять.

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