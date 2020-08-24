В Кремле впервые высказались о транспортировке Навального в Берлин

Песков рассказал о роли Путина в вопросе транспортировки Навального / Reuters

Решение вопроса о транспортировке оппозиционера Алексея Навального из больницы Омска, куда он попал после того, как ему стало плохо в самолете, в берлинскую клинику "Шарите", не требовало участия главы Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает RT.

"Нет, это абсолютно не прерогатива президента. И мы, собственно, говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента", — ответил представитель Кремля на вопросы журналистов.

Песков также ответил на вопрос, были ли у Путина международные переговоры на этот счёт.

"Нет. Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали всё очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения такие, связанные с формальностями, с вылетом были решены очень быстро и без каких-либо проблем, собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного", — отметил Песков.

Читайте также"Здесь лежит враг Путина": немецкие СМИ показали, где лечат НавальногоРанее сообщалось, российский оппозиционер Алексей Навальный выживет после отравления. Однако он несколько месяцев будет недееспособным. Об этом заявил основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль, который доставил Навального на лечение в Германию, в интервью BILD.

Бизиль пояснил, что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине участника Pussy Riot Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение.