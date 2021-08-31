В Крыму обнаженная москвичка ругалась матом и покусала копа

В Крыму голая женщина нападала на копов

Силовики Крыма повязали двух туристов из Москвы, при этом одна из них, голая женщина из Москвы, напала прям на улице на отряд полиции. Копам пришлось покупать задержанной одежду, сообщает пресс-служба так называемого "МВД Крыма".

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протоколов он оскорблял полицейских, не повиновался, а также попытался скрыться. Его задержали на месте.

"В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина - как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей - бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения - в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство. В суде бывшие супруги признали вину, объяснив свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Их оштрафовали, а мужчину, помимо этого, привлекли к административной ответственности, автомобиль поместили на спецстоянку.

Telegram-канал Бушующий мир опубликовал видео, по-видимому, этого же инцидента. Там также утверждается, что нетрезвая женщина покусала одного из копов.