Протесты в Кыргызстане: правительство отправлено в отставку

Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство / Reuters

В Кыргызстане после акций протеста отправлено в отставку правительство, которое возглавлял Кубатбек Боронов.

Правительство своим указом отправил в отставку президент страны Сооронбай Жээнбеков, говорится на сайте главы государства.

В указе отмечается, что Жээнбеков одобрил отставку Боронова с поста премьер-министра, а после этого правительство также считается "отставным".

Согласно документу, члены правительства продолжат свою работу, пока не будет сформировано новое правительство.

/ president.kg

Напомним, протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов, которые прошли 4 октября.

Оппозиция осталась недовольна результатами голосования, на улицы Бишкека вышли тысячи человек. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и сотни пострадавших.