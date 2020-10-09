Протесты в Кыргызстане: правительство отправлено в отставку

Президент Кыргызстана принял важное решение относительно правительства.
В Кыргызстане после акций протеста отправлено в отставку правительство, которое возглавлял Кубатбек Боронов.
Правительство своим указом отправил в отставку президент страны Сооронбай Жээнбеков, говорится на сайте главы государства.
В указе отмечается, что Жээнбеков одобрил отставку Боронова с поста премьер-министра, а после этого правительство также считается "отставным".
Согласно документу, члены правительства продолжат свою работу, пока не будет сформировано новое правительство.
Напомним, протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов, которые прошли 4 октября.
Оппозиция осталась недовольна результатами голосования, на улицы Бишкека вышли тысячи человек. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и сотни пострадавших.