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В Кыргызстане заявили об исчезновении президента и премьера

8 октября 2020, 12:00

В стране приняли решение закрыть границу.

Сооронбай Жээнбеков
Местонахождение Сооронбая Жээнбекова на данный момент неизвестно / Reuters

Совет безопасности Кыргызстана заявил, что местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

В связи с этим в стране приняли решение закрыть границу, передает Интерфакс.

Замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. В интернете было опубликовано несколько обращений президента, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются", - отметил Суваналиев.

По его словам, политическая ситуация в стране остается напряженной.

"Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы СБ.

В свою очередь, и.о. главы МВД Киргизии и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября, также сообщил, что он не знает, где находится президент, передает 24.kg.

"Я сейчас занят другими проблемами - наведением порядка в Бишкеке (...) Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры", - отметил Асанов.

В то же время РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Кыргызстана Толгонай Стамалиеву сообщает, что Жээнбеков находится в Бишкеке.

"Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло", - заявила Стамалиева.

Читайте такжеЧем закончатся протесты в Кыргызстане

Протесты в Бишкеке - что было ранее:

  • В республике Кыргызстан 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш (киргизский парламент). По предварительным итогам выборов, в главный законодательный орган власти страны прошли четыре политические силы – Мекеним Кыргызстан – 23,9%, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1% голосов.
  • Представители оппозиции выступили против результатов голосования и вывели людей на улицы. На акции протеста вышли несколько тысяч человек. На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
  • В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали.
  • В ночь на 6 октября митингующие направились в СИЗО Госкомитета нацбезопасности и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
  • 6 октября президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.
  • На фоне кризиса подали в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастан Джумабеков.
  • Центральная избирательная комиссия приняла решение о непризнании выборов в парламент состоявшимися.

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