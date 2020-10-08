В Кыргызстане заявили об исчезновении президента и премьера

Местонахождение Сооронбая Жээнбекова на данный момент неизвестно / Reuters

Совет безопасности Кыргызстана заявил, что местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

В связи с этим в стране приняли решение закрыть границу, передает Интерфакс.

Замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. В интернете было опубликовано несколько обращений президента, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются", - отметил Суваналиев.

По его словам, политическая ситуация в стране остается напряженной.

"Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы СБ.

В свою очередь, и.о. главы МВД Киргизии и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября, также сообщил, что он не знает, где находится президент, передает 24.kg.

"Я сейчас занят другими проблемами - наведением порядка в Бишкеке (...) Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры", - отметил Асанов.

В то же время РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Кыргызстана Толгонай Стамалиеву сообщает, что Жээнбеков находится в Бишкеке.

"Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло", - заявила Стамалиева.

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