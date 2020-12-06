В Мексике полиция пользуется украинскими электробайками

В полиции Мексики начали использовать украинские электробайки / Фото: Facebook/Daniel Tonkopiy

Полиция Мексики начала успешное использование украинских электрических байков стартапа Delfast.

"Электробайки Delfast Bikes TopCop встали на боевое дежурство в полицию Мексики!" - рассказал на своей странице в Facebook основатель этого украинского стартапа Данил Тонкопий.

По словам изобретателей, украинскими электробайками ТорСор будут пользоваться правоохранители города Мехикали, который является столицей штата Мексики Нижняя Калифорния.

Уточняется, что в центре мексиканского города уже начали дежурство сразу три украинских электробайка.

Все началось с того, что около года назад стартап из Украины подписал контракт с полицией Мексики. Ранее электробайк от Delfast побил мировой рекорд по дальности поездки на одном электрическом заряде, он проехал больше 367 километров.