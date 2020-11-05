В Мичигане огрызнулись на иск Трампа о пересчете голосов

Дональд Трамп / Reuters

В Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов на выборах президента-2020, который сопровождается постоянными спорами и скандалами (как со стороны "демократов", так и со стороны "республиканцев").

Как сообщает телеканал CBS, государственный секретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон публично ответила на иск избирательного штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов.

"Это безосновательный иск. Это настоящий пример типа дезинформации, призванной посеять сомнения среди избирателей в достоверности нашего избирательного процесса", ‒ заявила она в прямом эфире.

Бенсон также отметила, что в избирательных комиссиях в Мичигане все сотрудники неукоснительно соблюдали все правила и подсчитывали каждый голос ‒ прозрачно и вне зависимости от партийных симпатий.

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Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.

У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.