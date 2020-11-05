В Мичигане огрызнулись на иск Трампа о пересчете голосов

Ситуацию с подсчетом голосов прокомментировала государственный секретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон.
В Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов на выборах президента-2020, который сопровождается постоянными спорами и скандалами (как со стороны "демократов", так и со стороны "республиканцев").
Как сообщает телеканал CBS, государственный секретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон публично ответила на иск избирательного штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов.
"Это безосновательный иск. Это настоящий пример типа дезинформации, призванной посеять сомнения среди избирателей в достоверности нашего избирательного процесса", ‒ заявила она в прямом эфире.
Бенсон также отметила, что в избирательных комиссиях в Мичигане все сотрудники неукоснительно соблюдали все правила и подсчитывали каждый голос ‒ прозрачно и вне зависимости от партийных симпатий.
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Выборы в США - последние новости:
- Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.
- Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.
- У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.