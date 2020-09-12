В МИД России обозначили проблемы, которые мешают интеграции с Беларусью

Мария Захарова рассказала об интеграции РФ с Беларусью / Reuters

Интеграция Беларуси и России замедлилась. Но нет ничего странного в том, что процессы интеграции двух стран проходят небыстро и иногда непросто, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом Захарова рассказала в эфире RTVI, ее цитирует РИА "Новости".

Дипломат подчеркнула, что "период интеграций исторический" достаточно сложный, а мировая экономика "страдает от последствий распространения коронавируса даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы".

"Два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый...", - сказала Захарова.

Как известно, в Москве в декабре 2019 года предлагали принять программу углубления интеграции к 20-летию Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, подписанного 8 декабря 1999 года. После этого была создана рабочая группа, стороны разрабатывали 31 проект отраслевых "дорожных карт", однако программу до сих пор не приняли.

Интеграция Беларуси с Росией – что об этом говорилось ранее: