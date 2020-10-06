В МИД России осторожно прокомментировали протесты в Кыргызстане

В МИД России прокомментировали протесты в Кыргыстане / Sputnik / Эламан Карымшаков

После проведения парламентских выборов в Кыргызстане начались протесты. В МИД России обратили внимание на напряженную ситуацию в республике и в первом официальном комментарии на эту тему выступили с позиции примирения.

Документ опубликован на сайте МИД России.

В комментарии подчеркивается, что Кыргызстан — стратегический партнер и союзник России, и поэтому Москва заинтересована во внутриполитической стабильности республики. Дипломаты отмечают, что приоритетом должно оставаться демократическое развитие страны.

"Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности", — заявили в российском МИД.

Ситуация в Кыргызстане – о чем сообщалось ранее:

6 октября Центральная избирательная комиссия приняла решение об аннулировании результатов парламентских выборов. Не исключено, что будет принято решение о роспуске ЦИК. Об этом заявила член Центризбиркома Кыргызстана Гульнара Джурабаева.

Ночью 6 октября протестующие захватили здание Белого дома и ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности. Из СИЗО ГНКБ был освобожден бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, который с августа находился в заключении.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жэнбеков сделал заявление о событиях в стране и отметил, что силовые структуры не получали приказ оказывать сопротивление при захвате зданий и призвал активистов соблюдать действующее законодательство.

Протесты в Кыргызстане – что важно знать:

Обстановка в республике Кыргызстан накалилась утром, 5 октября. После объявления предварительных итогов выборов, в результате которых выяснилось, что оппозиционные силы не проходят в парламент, 11 партий отказались признавать их результаты.

Глава партии Бир Бол Алтынбек Сулайманов заявил, что нужно провести новые выборы без провластных партий. По его словам, Кыргызстан "опозорился на весь мир", а таких выборов в стране еще никогда не было.

В Жогорку Кенеш – 120 парламентских мест, на которые претендовали 16 партий. Победившие политические силы будут создавать коалицию, так как большинства не получит ни одна партия.