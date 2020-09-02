В МИД России рассказали, когда пройдет встреча Путина и Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко состоится в ближайшие несколько недель - Лавров / GettyImages

Президент РФ Владимир Путин и действующий глава Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу уже в ближайшие несколько недель. Избранный по версии ЦИК Беларуси президент Лукашенко приедет с этой целью в российскую столицу.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время открытия встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.

"Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице", - заверил российский дипломат.

Министр иностранных дел РФ Лавров подчеркнул, что Москва и Минск настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество в рамках Союзного государства.Читайте такжеВ Кремле готовы "обнулить" Лукашенко: у Путина предложили Беларуси помощь

Напомним, с визитом в Москве находится глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей. После разговора с Лавровым он поблагодарил Россию за помощь и заявил, что официальному Минску удалось сдержать удар и предупредить развитие украинского сценария в Беларуси, который, по его словам, хотели реализовать страны Запада.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти в Беларуси оппозиции, в стране начнется масштабная дестабилизация ситуации.

"Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал политик.