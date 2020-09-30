В МИД России заявили, что в Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии

В Нагорный Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии / Reuters

В зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии, заявили в МИД России в среду, 30 сентября. В этой связи Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.

Об этом сказано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Москве глубоко озабочены этими процессами, "которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона".

"Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона", - особо отметили в российском МИД.

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