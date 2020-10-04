В МИД Турции осудили обстрел азербайджанского города Гянджи

В Турции прокомментировали обстрел города Гянджи / Reuters

В воскресенье, 4 октября, Министерство иностранных дел Турции прокоментировало обстрел азербайджанского города Гянджи.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

"МИД Турции заявил, что расценивает обстрел азербайджанского города Гянджи как нарушение Женевских конвенций", - сказано в сообщении.

Напомним, утром 4 октября армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила военный аэродром Азербайджана в городе Гянджа. Карабах дал "ответку" Баку за его предыдущие обстрелы. Жителей Азербайджана призвали эвакуироваться.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

"Военный аэродром в Гяндже взлетел в воздух. Первый", - отметил Погосян на своей странице в Facebook.

Минобороны Азербайджана подтвердило удар по Гянджи, однако отметило, что он был нанесён армией Армении, а не Нагорно-Карабахской Республики. Под огонь попали также города Тертер и Горадиз.

Чуть позже МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела города Гянджи с армянской стороны один человек погиб и четверо ранены.

Война за Карабах – о чем сообщалось ранее:

4 октября Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по электрической подстанции столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и оператору связи Карабах-телеком.

4 октября минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения. В то же время президент Карабаха заявил, что Степанакерт обстреливается из систем "Полонез" и "Смерч".

4 октября в минобороны Армении заявили, что действия азербайджанских ВС указывают на подготовку ими нового наступления.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.