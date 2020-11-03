В Милане совершено нападение на банк

В Милане грабители захватили заложников в банке / скриншот из видео

Во вторник, 3 ноября, в Милане злоумышленники совершили налет на банк Credit Agricole. По информации СМИ, преступники удерживали сотрудников банка. Пока неясно, были ли в помещении клиенты в момент инцидента.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-портал итальянского издания "Репубблика", по первоначальным данным, грабители вступили в потасовку с сотрудниками банка, нескольким удалось спастись, один человек получил травмы.

Полиция оцепила отделение и заблокировала площадь возле здания. По предварительным данным, грабителям удалось сбежать через канализацию.

О том, сколько было налетчиков, и удалось ли им совершить ограбление, пока не сообщается.

Издание Sputniknews сообщило, что десяток полицейских машин прибыли на улицу и создали зону безопасности, чтобы избежать риска для прохожих.

В то же время некоторые СМИ сообщили, что грабители взяли несколько сейфов и скрылись через дыру в стене.

Полиция начала массовую охоту.

О каких нападениях сообщалось ранее: