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В Милане совершено нападение на банк

3 ноября 2020, 12:01

Полиция оцепила отделение и заблокировала площадь возле здания. По предварительным данным, грабителям удалось сбежать через канализацию.

В Милане грабители захватили заложников в банке / скриншот из видео

Во вторник, 3 ноября, в Милане злоумышленники совершили налет на банк Credit Agricole. По информации СМИ, преступники удерживали сотрудников банка. Пока неясно, были ли в помещении клиенты в момент инцидента.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-портал итальянского издания "Репубблика", по первоначальным данным, грабители вступили в потасовку с сотрудниками банка, нескольким удалось спастись, один человек получил травмы.

Полиция оцепила отделение и заблокировала площадь возле здания. По предварительным данным, грабителям удалось сбежать через канализацию.

О том, сколько было налетчиков, и удалось ли им совершить ограбление, пока не сообщается.

Издание Sputniknews сообщило, что десяток полицейских машин прибыли на улицу и создали зону безопасности, чтобы избежать риска для прохожих.

В то же время некоторые СМИ сообщили, что грабители взяли несколько сейфов и скрылись через дыру в стене.

Полиция начала массовую охоту.

О каких нападениях сообщалось ранее:

  • 9 сентября в Мукачево Закарпатской области двое мужчин в медицинских масках совершили разбой – ограбили кассу оптового склада кондитерских изделий.
  • 3 августа в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников. Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Милан захват заложников Новости Италии
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