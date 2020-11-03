В Милане совершено нападение на банк

Полиция оцепила отделение и заблокировала площадь возле здания. По предварительным данным, грабителям удалось сбежать через канализацию.
Во вторник, 3 ноября, в Милане злоумышленники совершили налет на банк Credit Agricole. По информации СМИ, преступники удерживали сотрудников банка. Пока неясно, были ли в помещении клиенты в момент инцидента.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-портал итальянского издания "Репубблика", по первоначальным данным, грабители вступили в потасовку с сотрудниками банка, нескольким удалось спастись, один человек получил травмы.
Полиция оцепила отделение и заблокировала площадь возле здания. По предварительным данным, грабителям удалось сбежать через канализацию.
О том, сколько было налетчиков, и удалось ли им совершить ограбление, пока не сообщается.
Издание Sputniknews сообщило, что десяток полицейских машин прибыли на улицу и создали зону безопасности, чтобы избежать риска для прохожих.
В то же время некоторые СМИ сообщили, что грабители взяли несколько сейфов и скрылись через дыру в стене.
Полиция начала массовую охоту.
О каких нападениях сообщалось ранее:
- 9 сентября в Мукачево Закарпатской области двое мужчин в медицинских масках совершили разбой – ограбили кассу оптового склада кондитерских изделий.
- 3 августа в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников. Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.