В минобороны Армении заявили, что Азербайджан готовит новое наступление

Ночью ситуация в Карабахе была стабильно напряженной.
Война за Нагорный Карабах продолжается. Армия обороны Нагорного Карабаха считает, что действия азербайджанских ВС указывают на подготовку ими нового наступления.
Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.
Также в минобороны Армении заявили, что на ряде участков линии соприкосновения в Карабахе в воскресенье утром ведутся перестрелки, в том числе из артиллерийских орудий.
Кроме того, минобороны Армении сообщает, что ночью ситуация в Карабахе была стабильно напряженной.
В то же время Telegram-канал Башня Жданова пишет, что все утро в Степанакерте почти непрекращающаяся воздушная тревога, слышны залпы орудий.
"Ситуация сейчас такая: применяют авиацию, дроны, артиллерию, в том числе баллистические ракеты (речь об израильских LORA). Дроны прилетают, ПВО их сбивает, но сейчас их над Степанакертом столько - что ПВО не успевает сбивать каждый. Дежурят и дают наводку постоянно, улетают отсюда только заправиться. Весь израильский контракт сейчас отрабатывается по полной программе", - сказано в сообщении.
Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:
- 2 октября Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
- 30 сентября в МИД России заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. В этой связи Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- Утром в воскресенье, 27 сетября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.