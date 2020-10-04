В минобороны Армении заявили, что Азербайджан готовит новое наступление

В Нагорном Карабахе до сих пор стреляют / Reuters

Война за Нагорный Карабах продолжается. Армия обороны Нагорного Карабаха считает, что действия азербайджанских ВС указывают на подготовку ими нового наступления.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Также в минобороны Армении заявили, что на ряде участков линии соприкосновения в Карабахе в воскресенье утром ведутся перестрелки, в том числе из артиллерийских орудий.

Кроме того, минобороны Армении сообщает, что ночью ситуация в Карабахе была стабильно напряженной.

В то же время Telegram-канал Башня Жданова пишет, что все утро в Степанакерте почти непрекращающаяся воздушная тревога, слышны залпы орудий.

"Ситуация сейчас такая: применяют авиацию, дроны, артиллерию, в том числе баллистические ракеты (речь об израильских LORA). Дроны прилетают, ПВО их сбивает, но сейчас их над Степанакертом столько - что ПВО не успевает сбивать каждый. Дежурят и дают наводку постоянно, улетают отсюда только заправиться. Весь израильский контракт сейчас отрабатывается по полной программе", - сказано в сообщении.

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