В Минске более 600 задержанных, а силовики вновь стягивают технику

В некоторых районах столицы Беларуси местные жители начали выходить на вечерние акции солидарности.
В Минске силовики продолжают стягивать военную технику на фоне массовых акций протеста. Только за сегодня задержали уже более 650 участников акций.
По информации местного портала TUT.BY, сегодня после основного Марша народовластия в центр Минска направилась новая партия военной техники из части в Уручье. Сейчас несколько десятков единиц техники находится на улице Советской, возле Дворца спорта и Дома офицеров.
В некоторых районах Минска местные жители начали выходить на вечерние акции солидарности. На места сбора прибывают микроавтобусы с людьми в балаклавах, участников акции задерживают.
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По данным правозащитного центра Весна, по данным на сейчас известно о задержании 659 человек.
Протесты в Беларуси: история противостояния
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.