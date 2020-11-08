В Минске более 600 задержанных, а силовики вновь стягивают технику

В Минске более 600 задержанных / tut.by

В Минске силовики продолжают стягивать военную технику на фоне массовых акций протеста. Только за сегодня задержали уже более 650 участников акций.

По информации местного портала TUT.BY, сегодня после основного Марша народовластия в центр Минска направилась новая партия военной техники из части в Уручье. Сейчас несколько десятков единиц техники находится на улице Советской, возле Дворца спорта и Дома офицеров.

В некоторых районах Минска местные жители начали выходить на вечерние акции солидарности. На места сбора прибывают микроавтобусы с людьми в балаклавах, участников акции задерживают.

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По данным правозащитного центра Весна, по данным на сейчас известно о задержании 659 человек.

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