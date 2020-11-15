В Минске микроавтобус силовиков сбил протестующего: видео 18+

В Минске автобус силовиков протаранил протестующего / Фото: Reuters

В столице Беларуси Минске 15 ноября произошла очередная акция протеста, которую жестко разогнали силовики. Очевидцы зафиксировали на видео, как автобус полиции на проезжей части сбил демонстранта.

Видео инцидента обнародовано в YouTube. В ролике видно, как синий микроавтобус силовиков врезался в мужчину. Свидетели сообщают, что кроссовки жертвы отлетели от удара, а мужчину погрузили в микроавтобус и увезли. Об этом сообщает TUT.BY.

Демонстранты агрессивно отреагировали на противоправные действия силовиков. Люди начали кричать в адрес полиции оскорбления, и бросать в автомобиль камни.

Читайте такжеЛукашенко грозит трибунал: в Европарламенте раскрыли новый план по БеларусиОтметим, беларусы прошли по столице Маршем сильных, чтобы почтить память активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. По состоянию на 17:00 силовики задержали 307 протестующих, массовые аресты продолжаются. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы.