В Минске микроавтобус силовиков сбил протестующего: видео 18+

Правоохранители начали жестко разгонять протестующих.
В столице Беларуси Минске 15 ноября произошла очередная акция протеста, которую жестко разогнали силовики. Очевидцы зафиксировали на видео, как автобус полиции на проезжей части сбил демонстранта.
Видео инцидента обнародовано в YouTube. В ролике видно, как синий микроавтобус силовиков врезался в мужчину. Свидетели сообщают, что кроссовки жертвы отлетели от удара, а мужчину погрузили в микроавтобус и увезли. Об этом сообщает TUT.BY.
Демонстранты агрессивно отреагировали на противоправные действия силовиков. Люди начали кричать в адрес полиции оскорбления, и бросать в автомобиль камни.
Читайте такжеЛукашенко грозит трибунал: в Европарламенте раскрыли новый план по БеларусиОтметим, беларусы прошли по столице Маршем сильных, чтобы почтить память активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. По состоянию на 17:00 силовики задержали 307 протестующих, массовые аресты продолжаются. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы.
В воскресенье в Минске и других белорусских городах проходят акции протеста.
Люди вышли на акции в память о Романе Бондаренко – активисте, который умер 12 ноября после задержания силовиками.
Протестующих разгоняют и массово задерживают.
В районе станции метро Пушкинская в Минске есть пострадавшие, предположительно от взрыва светошумовой гранаты.