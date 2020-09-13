В Минске перед Маршем героев стягивают на улицы военную технику

Акции в Беларуси против режима Лукашенко продолжаются с 9 августа.
В столицу Беларуси Минск, где в воскресенье, 13 сентября, должна состояться массовая акция Марш героев, власти стягивают автозаки и военную технику.
Об этом сообщает местное издание Tut.by в Telegram.
Издание продемонстрировало видеозапись, на которой можно увидеть, как колонна из военной техники, а также автозаков и транспортных средств с колючей проволокой передвигается по столичному проспекту Независимости.
Также военную технику подвезли и к резиденции Лукашенко.
- Напомним, в Беларуси уже больше месяца идет множество народных акций, связанных с непризнанием победы Александра Лукашенко на президентских выборах, которые состоялись 9 августа. Как утверждают в ЦИК, Лукашенко набрал 80,10% голосов избирателей.
- Представители белорусской оппозиции и значительная часть народа считают, что победителем избирательного процесса стала представитель альтернативных политических сил, кандидат в президенты Светлана Тихановская. По их версии, режим Лукашенко сфальсифицировал выборы.
- Ранее в оппозиции Беларуси заявили, что власть ничего не может поделать с массовыми протестами в стране. Несмотря на тысячи задержаний, жители страны продолжают выходить на митинги.
- Тем временем как рассказали в Bloomberg, Москва и в дальнейшем будет поддерживать Александра Лукашенко в противостоянии официального Минска с оппозицией и народом.
Автор: Андрей Ганжа