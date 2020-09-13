В Минске перед Маршем героев стягивают на улицы военную технику

У Лукашенко готовятся к протестам в Минске / Скриншот

В столицу Беларуси Минск, где в воскресенье, 13 сентября, должна состояться массовая акция Марш героев, власти стягивают автозаки и военную технику.

Об этом сообщает местное издание Tut.by в Telegram.

Издание продемонстрировало видеозапись, на которой можно увидеть, как колонна из военной техники, а также автозаков и транспортных средств с колючей проволокой передвигается по столичному проспекту Независимости.

Также военную технику подвезли и к резиденции Лукашенко.