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В Минске перед Маршем героев стягивают на улицы военную технику

13 сентября 2020, 11:53

Акции в Беларуси против режима Лукашенко продолжаются с 9 августа.

Минск
У Лукашенко готовятся к протестам в Минске / Скриншот

В столицу Беларуси Минск, где в воскресенье, 13 сентября, должна состояться массовая акция Марш героев, власти стягивают автозаки и военную технику.

Об этом сообщает местное издание Tut.by в Telegram.

Издание продемонстрировало видеозапись, на которой можно увидеть, как колонна из военной техники, а также автозаков и транспортных средств с колючей проволокой передвигается по столичному проспекту Независимости.

Также военную технику подвезли и к резиденции Лукашенко.

  • Напомним, в Беларуси уже больше месяца идет множество народных акций, связанных с непризнанием победы Александра Лукашенко на президентских выборах, которые состоялись 9 августа. Как утверждают в ЦИК, Лукашенко набрал 80,10% голосов избирателей.
  • Представители белорусской оппозиции и значительная часть народа считают, что победителем избирательного процесса стала представитель альтернативных политических сил, кандидат в президенты Светлана Тихановская. По их версии, режим Лукашенко сфальсифицировал выборы.
  • Ранее в оппозиции Беларуси заявили, что власть ничего не может поделать с массовыми протестами в стране. Несмотря на тысячи задержаний, жители страны продолжают выходить на митинги.
  • Тем временем как рассказали в Bloomberg, Москва и в дальнейшем будет поддерживать Александра Лукашенко в противостоянии официального Минска с оппозицией и народом.
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