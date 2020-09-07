В Минске похитили лидера оппозиции Беларуси Марию Колесникову

Мария Колесникова / Tyt.by

В понедельник утром, 7 августа, неподалеку от Национального художественного музея в центре Минска, была похищена один из лидеров оппозиции Беларуси Мария Колесникова. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли.

Об этом рассказала белорусскому изданию TUT.BY свидетель происшествия Анастасия.

По словам девушки, похищение произошло примерно в 10:05 по местному времени. Колесникова направлялась от проспекта Независимости в сторону музея. Рядом с музеем стоял микроавтобус с тонировкой и надписью "Связь", сзади была марка "Соболь". Анастасия прошла вперед, после чего услышала за спиной шум – свидетель обернулась и увидела, как неизвестные в масках затаскивают политика в микроавтобус.

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают", - сказала Анастасия.

Зафиксировать инцидент на видео Анастасия не решилась, так как опасалась, что ее тоже могут задержать.

Мобильный телефон Колесниковой доступен, однако трубку она не поднимает.

Соратники Марии Колесниковой утверждают, что ориентировочно в 10:13 по местному времени оппозиционер была в центре Минска. Телефон пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова, который пытался установить местонахождение коллеги, с 11 часов также не доступен.

По словам участника КС Беларуси Максима Знака, на связь также не выходят другие оппозиционные политики – Иван Кравцов и Максим Богрецов.

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