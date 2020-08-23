В Минске протестующие начинают действовать решительно

Мирный марш в Минске / Фото: TUT.BY

В центре Минска участники массовой акции протеста окружили стелу Минск - город-герой, подошли к ней вплотную, но силовики не подпускают к мемориалу и напряжение нарастает.

Как сообщает TUT.BY, представительница координационного совета о передаче власти в Беларуси Мария Колесникова призвала демонстрантов не подходить близко к силовикам и не реагировать на провокации.

"Сейчас люди стоят на склонах возле гостиницы Планета и на проспекте Победителей, на сторону стелы переходить не пытаются. Стела оцеплена несколькими рядами силовиков, иногда они группами перемещаются внутри оцепленного периметра", - рассказывают очевидцы.

Из громкоговорителей людей просят расходиться.

"Фу!" - такими криками реагируют на это беларусы.

По словам журналистов, по периметру вокруг музея на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова установлены металлические заграждения, за которыми шеренгами стоят силовики. Всего стоит порядка нескольких сотен военнослужащих. Они экипированы в бронежилеты, каски, каждый военный имеет при себе автомат Калашникова.

Парковка в центре Минска для простых беларусов запрещена, территория занята несколькими десятками военных грузовиков. Инспекторы требуют, чтобы водители проезжали центр столицы транзитом и не останавливались даже на красный цвет светофора.

Читайте также"Дожимать Лукашенко": у Тихановской раскрыли сценарии передачи властиМежду тем, протестующие заполнили газон перед гостиницей Планета, а также всю проезжую часть проспекта Победителей напротив музея Великой Отечественной войны.

Это один из самых массовых протестов за все время - на улицу вышел каждый седьмой минчанин.

Силовики регулярно предупреждают митингующих о незаконности акции, просят их разойтись и "не вынуждать к активным действиям - применять физическую силу и спецсредства". Между объявлениями крутят мелодии из фильма Семнадцать мгновений весны в очень низком качестве.

Напомним, накануне Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками.

Ранее Украина решила приостановить безвиз с Беларусью. Речь идет о частичном приостановлении соглашения между Кабмином Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, с 1 сентября 2020 украинцам для въезда в Беларусь понадобится загранпаспорт.