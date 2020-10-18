В Минске силовики начали безжалостные задержания протестующих

В столице Беларуси проходит Партизанский марш, на улицы вышли тысячи людей.
В воскресенье, 18 октября, в 71-й день протестов в Беларуси проходит "Партизанский марш". На улицы Минска предварительно уже вышли около 10 тысяч человек. Но силовики действуют в своем репертуаре - спустя некоторое время после начала марша людей начали хватать на улице и грузить в автозаки.
Об этом сообщает Tut.by.
Сообщается, что группа людей шла по улице Аранской и показала пальцем на микроавтобус с тонированными стеклами.
Оттуда выбежали неизвестные в балаклавах и жестко скрутили людей.
Вот видео задержания:
Кроме того, как сообщает Telegram-канал BelaNews, в районе стадиона "Динамо" был хапун, силовики задержали больше 10 человек.
Чуть позже стало известно, что в начале Партизанского проспекта произошли задержания. Люди по-прежнему небольшими группами идут в сторону МКАД.
Также сообщается, что у протестующих появилась новая кричалка: "Хабаровску — привет!".
Из динамиков универмага "Беларусь" звучит традиционное предупреждение МВД о нарушении законодательства о массовых мероприятиях.
Люди встречают предупреждение свистом и криками "Далучайся" — обращаясь к тем, кто наблюдает за шествием из окон. Также кричат: "Вы невероятные", "Забастовка", "Жыве Беларусь!".
Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее:
- 13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.
- 3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- 2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
Протесты в Беларуси – ключевые моменты:
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.