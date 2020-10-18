В Минске силовики начали безжалостные задержания протестующих

В Минске проходит Партизанский марш / TYT.by

В воскресенье, 18 октября, в 71-й день протестов в Беларуси проходит "Партизанский марш". На улицы Минска предварительно уже вышли около 10 тысяч человек. Но силовики действуют в своем репертуаре - спустя некоторое время после начала марша людей начали хватать на улице и грузить в автозаки.

Об этом сообщает Tut.by.

Сообщается, что группа людей шла по улице Аранской и показала пальцем на микроавтобус с тонированными стеклами.

Оттуда выбежали неизвестные в балаклавах и жестко скрутили людей.

Вот видео задержания:

Кроме того, как сообщает Telegram-канал BelaNews, в районе стадиона "Динамо" был хапун, силовики задержали больше 10 человек.

Чуть позже стало известно, что в начале Партизанского проспекта произошли задержания. Люди по-прежнему небольшими группами идут в сторону МКАД.

Также сообщается, что у протестующих появилась новая кричалка: "Хабаровску — привет!".

Из динамиков универмага "Беларусь" звучит традиционное предупреждение МВД о нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

Протесты в Минске 18 октября / TYT.by

Люди встречают предупреждение свистом и криками "Далучайся" — обращаясь к тем, кто наблюдает за шествием из окон. Также кричат: "Вы невероятные", "Забастовка", "Жыве Беларусь!".

Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.

3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.

2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.

31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.

Протесты в Беларуси – ключевые моменты:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.