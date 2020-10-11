В Минске замес: силовики применили перцовый газ против протестующих, есть раненые

Перцовый газ применили сотрудники правоохранительных органов при столкновении с протестующими в центре Минска.
В воскресенье, 11 октября, в Минске в ходе очередной акции протеста произошли столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками. В результате потасовки возле Стеллы задержаны порядка 50 человек.
Об этом сообщает Интерфакс в Telegram.
По информации, перцовый газ применили сотрудники правоохранительных органов при столкновении с протестующими в центре Минска. Кроме того, в ход пошли дубинки.
Кроме того, очевидцы в Минске сообщают о взрыве у Стелы светошумовой гранаты.
Также стало известно, что в Минске начались массовые задержания митингующих.
Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.
По данным очевидцев, в результате столкновений с сотрудниками силовых структур несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.
Кроме того, правоохранительные органы в центре Минска задержали журналистов. Известно, что задержаны порядка десяти журналистов местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий.
Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:
- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась секретная церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.