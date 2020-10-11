В Минске замес: силовики применили перцовый газ против протестующих, есть раненые

В Минске силовики пошли атакой на протестующих / Reuters

В воскресенье, 11 октября, в Минске в ходе очередной акции протеста произошли столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками. В результате потасовки возле Стеллы задержаны порядка 50 человек.

Об этом сообщает Интерфакс в Telegram.

По информации, перцовый газ применили сотрудники правоохранительных органов при столкновении с протестующими в центре Минска. Кроме того, в ход пошли дубинки.

Кроме того, очевидцы в Минске сообщают о взрыве у Стелы светошумовой гранаты.

Также стало известно, что в Минске начались массовые задержания митингующих.

Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.

По данным очевидцев, в результате столкновений с сотрудниками силовых структур несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.

Очевидцы в Минске сообщают о взрыве у Стелы светошумовой гранаты / t.me/nexta_tv

Кроме того, правоохранительные органы в центре Минска задержали журналистов. Известно, что задержаны порядка десяти журналистов местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий.

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