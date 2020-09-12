В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки

ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивают женщин в автозаки.
В субботу, 12 сентября, в столице Беларуси Минске начался традиционный женский марш. Но силовики в своем репертуаре – начали брутально хватать людей посреди улицы. Кроме ОМОНа, на улицах появились мужчины в балаклавах и зеленой форме.
Об этом пишет издание TUT.BY.
Сообщается, что у Ратуши в Минске собрались несколько десятков участниц марша. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и милиционеры.
Около 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.
"Массовые и брутальные задержания на площади Свободы. ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивают женщин в автозаки. По нашим оценкам, задержаны десятки человек", - сообщает издание.
Отмечается, что силовики не реагируют на крики женщин и брутально их задерживают.
Ближе к 15.30 на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна. К ней присоединились немногочисленные девушки, которые остались на площади Свободы после задержания. Прокричав: "Свободу" и "Позор", участницы акции направились в сторону Немиги.
Кроме того, в районе Дворца спорта стоят порядка 10 микроавтобусов без номеров, несколько автобусов и автозаков. В них сидят сотрудники милиции и люди в зеленой форме.
Протесты в Беларуси – что было ранее:
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
- 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.