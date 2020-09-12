В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки

В Минске начались задержания / скриншо из видео

В субботу, 12 сентября, в столице Беларуси Минске начался традиционный женский марш. Но силовики в своем репертуаре – начали брутально хватать людей посреди улицы. Кроме ОМОНа, на улицах появились мужчины в балаклавах и зеленой форме.

Об этом пишет издание TUT.BY.

Сообщается, что у Ратуши в Минске собрались несколько десятков участниц марша. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и милиционеры.

Около 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.

"Массовые и брутальные задержания на площади Свободы. ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивают женщин в автозаки. По нашим оценкам, задержаны десятки человек", - сообщает издание.

Отмечается, что силовики не реагируют на крики женщин и брутально их задерживают.

Ближе к 15.30 на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна. К ней присоединились немногочисленные девушки, которые остались на площади Свободы после задержания. Прокричав: "Свободу" и "Позор", участницы акции направились в сторону Немиги.

Кроме того, в районе Дворца спорта стоят порядка 10 микроавтобусов без номеров, несколько автобусов и автозаков. В них сидят сотрудники милиции и люди в зеленой форме.

Автозаки у Дворца спорта / Tyt.by

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