УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки

12 сентября 2020, 15:42

ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивают женщин в автозаки.

В Минске начались задержания / скриншо из видео

В субботу, 12 сентября, в столице Беларуси Минске начался традиционный женский марш. Но силовики в своем репертуаре – начали брутально хватать людей посреди улицы. Кроме ОМОНа, на улицах появились мужчины в балаклавах и зеленой форме.

Об этом пишет издание TUT.BY.

Сообщается, что у Ратуши в Минске собрались несколько десятков участниц марша. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и милиционеры.

Около 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.

"Массовые и брутальные задержания на площади Свободы. ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивают женщин в автозаки. По нашим оценкам, задержаны десятки человек", - сообщает издание.

Отмечается, что силовики не реагируют на крики женщин и брутально их задерживают.

Ближе к 15.30 на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна. К ней присоединились немногочисленные девушки, которые остались на площади Свободы после задержания. Прокричав: "Свободу" и "Позор", участницы акции направились в сторону Немиги.

Кроме того, в районе Дворца спорта стоят порядка 10 микроавтобусов без номеров, несколько автобусов и автозаков. В них сидят сотрудники милиции и люди в зеленой форме.

Автозаки у Дворца спорта / Tyt.by

Протесты в Беларуси – что было ранее:

  • 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
  • 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
  • 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

протесты в Беларуси новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:51
Дания выступила за новую дискуссию по Северному потоку-2
15:42
В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки Видео
15:13
Венедиктова рассказала, куда тянули Украину в ситуации с вагнеровцами Видео
15:00
Венедиктова раскрыла подробности увольнения Пискуна Видео
14:25
"Скорая" будет приезжать быстрее: в Минздраве анонсировали изменения Видео
14:11
Белорусский политолог рассказал, чего больше всего боится Лукашенко Видео
14:00
В дом Камалии "зашел" Covid-19: певица назвала главную опасность вируса
13:42
СМИ подсчитали, во сколько обошлась России поддержка режима Лукашенко
13:00
Врач раскрыла важное правило насчет воды Видео
12:54
Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму Жодино Видео
12:42
В МИД рассказали, как Украина планирует вернуть Крым
12:34
Гороскоп на сентябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят "потрясные" результаты
12:28
На Сумщине упал и загорелся легкомоторный самолет
12:03
Как коронавирус поражает бронхи: ученые показали фото
12:01
В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко Видео
12:00
У известного ведущего коронавирус и двусторонняя пневмония
11:29
"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом Видео
11:22
Генпрокурор Венедиктова высказалась о возможности своей отставки Видео
11:08
Коронавирус в Украине "вошел в раж" – за сутки три тысячи больных и рекорд по смертям Видео
10:51
США уже безнадёжны, их распад неизбежен мнение Видео
10:48
Когда вернется нормальная жизнь после пандемии: главный инфекционист США дал прогноз Видео
10:47
Кравчук объяснил, почему Путину не нужен Лукашенко Видео
10:19
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
10:16
Врач рассказал, будут ли в Киеве закрывать школы на карантин из-за Covid-19
09:59
Наказать Россию за отравление Навального: в Бундестаге начались бурные дебаты Видео
09:23
Новый антирекорд в Киеве: обнаружены 428 случаев заражения Covid-19 за сутки Видео
08:59
Две европейские страны бьют антирекорды по числу новых больных Covid-19 Видео
08:49
Мягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на Донбассе мнение
08:36
Кравчук назвал главное условие своей поездки в ОРДЛО Видео
08:32
Врач рассказал, каким регионам грозит рост смертности от Covid-19 Видео
08:01
В МИД России обозначили проблемы, которые мешают интеграции с Беларусью Видео
07:25
Степанов рассказал, к чему ведет текущая ситуация с Covid-19 в Украине Видео
07:15
Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины Видео
06:53
Почему Украине нельзя закрывать школы на карантин мнение
06:34
Эксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений во время пандемии
06:03
"Сиськи сейчас вывалятся": Лобода взбудоражила в слишком коротком платье
05:33
Бакс штурмует новую высоту: эксперты рассказали о скачке курса доллара Видео
05:05
Названы самые верные мужчины по знаку Зодиака
05:02
Ученые признали популярный деликатес разносчиком коронавируса
04:28
Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки
04:03
Медики нашли новый побочный эффект у популярного обезболивающего
03:42
Аллергия осенью: основные причины и способы лечения Видео
03:01
Эксперты раскрыли секреты хорошего женского оргазма
02:15
Гороскоп для всех на 13 сентября: явный обман, крах надежд и успехи Видео
01:34
"Отличный орех": Леся Никитюк показала ягодицы на пикантном фото
01:15
Марихуану назвали эффективной в лечении коронавируса Видео
00:52
Отслеживает симптомы коронавируса: ученые изобрели "умную" маску Видео
00:21
Комаровский рассказал, как не допустить перехода ОРВИ в пневмонию Видео
11 сентября, пятница
23:59
Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах – Козак Видео
23:41
Ермак назвал главное достижение переговоров советников в Берлине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять