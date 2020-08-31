В Минздраве РФ рассказали, когда начнут вакцинацию от коронавируса / Пресс-служба Минздрава России

Отгружать крупные партии российской вакцины от китайского коронавируса Covid-19 начнут в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление руководителя Минздрава РФ Михаила Мурашко в рамках встречи с медиками Иркутской области.

"Первые поставки (вакцины — Главред) большими партиями начнутся уже в сентябре. Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тысчи человек уже набрано, всего будет 40 тыс. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции", — рассказал он.

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Напомним, Спутник V ‒ первую российскую вакцину от коронавируса ‒ разработали специалисты центра имени Гамалеи. Сейчас проходят испытания второй вакцины в центре Вектор.

До того президент Владимир Путин заявлял ‒ одной из его дочерей два раза путем инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19(разработанную российскими медиками).