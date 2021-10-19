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В мире распространяется новая, более заразная, форма коронавируса

19 октября 2021, 15:05
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Новый вид COVID-19 появился в Великобритании. Это - вариация Дельта-штамма.

коронавирус
Появился новый опасный штамм коронавируса / Фото Reuters

В Великобритании зарегистрировали новую вариацию коронавируса. Штамм уже получил название AY.4.2.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, это - разновидность Дельта-штамма. Однако его заразность превышает исходный вариант как минимум на 10-15 процентов.

Исходя из этого, ученые не исключают, что AY.4.2 может оказаться самой заразной версией коронавируса со всех времен пандемии.

Читайте также"Мы падаем с ног, а вы теряете родных": львовский врач на жутком примере призвала к вакцинацииНа данный момент штамм фиксируется только в Великобритании. Им инфицировано уже 10% от всех больных коронавирусом.

Напомним, завотделения анестезиологии и интенсивной терапии медучреждения Наталья Матолинец в Facebook написала жуткий пост с мольбой о вакцинации и привела в пример страшную историю многодетной матери, которая из-за коронавируса оказалась в реанимации и медики из последних сил борются за ее жизнь. Также она рассказала о страшной ситуации в реанимации Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Также ранее Главред писал, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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