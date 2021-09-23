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В Moderna спрогнозировали, когда может закончиться пандемия коронавируса

23 сентября 2021, 13:09
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Наращивание темпов производства вакцин позволит привиться всем желающим.

Moderna
Поможет в этом производство вакцины / Reuters

Гендиректор компании Moderna Стефан Бансель спрогнозировал окончание пандемии коронавируса осенью следующего года. Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

"Если смотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог сделать вакцинацию", – цитирует слова Банселя Reuters.

Руководитель Moderna убежден, что прививки вскоре станет доступным даже для младенцев.

"Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Либо не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, означает ли это возвращение к нормальной жизни во второй половине следующего года, он сказал: "С сегодняшнего дня – через год, я полагаю".

Ранее в ВОЗ отмечали, что на невакцинированных против коронавируса приходится 99% госпитализаций и летальных случаев из-за COVID-19 нового типа.

Коронавирус и карантин в Украине

  • С четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в стране начнут действовать привилегии для вакцинированных граждан.
  • Украинским школам в городах, которые попали в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей и даже сознательное саботирование кампании по прививке.
  • Кроме этого в Украине вводят обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.
viber
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