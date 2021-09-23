В Moderna спрогнозировали, когда может закончиться пандемия коронавируса

Поможет в этом производство вакцины / Reuters

Гендиректор компании Moderna Стефан Бансель спрогнозировал окончание пандемии коронавируса осенью следующего года. Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

"Если смотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог сделать вакцинацию", – цитирует слова Банселя Reuters.

Руководитель Moderna убежден, что прививки вскоре станет доступным даже для младенцев.

"Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Либо не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, означает ли это возвращение к нормальной жизни во второй половине следующего года, он сказал: "С сегодняшнего дня – через год, я полагаю".

Ранее в ВОЗ отмечали, что на невакцинированных против коронавируса приходится 99% госпитализаций и летальных случаев из-за COVID-19 нового типа.

Коронавирус и карантин в Украине