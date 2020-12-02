В Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья

Россия не выведет своих миротворцев из Приднестровья / politnavigator.net

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за полный вывод российских миротворцев из Приднестровья. Этот вопрос можно решить только при содействии Москвы, а российские власти эту инициативу принимают в штыки. Как заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, перспектив реализации идеи избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья нет.

"Мы на это не пойдем. Создать еще одну горячую точку, где будут страдать люди с русским паспортом, наверное, никто не позволит", — сказал Клинцевич в комментарии "Газета.Ru".

По словам сенатора, Санду делает популистские заявления "по заказу коллективного Запада" с целью создания вокруг России негативной повестки.

"Ситуация в целом достаточно сложная, и последствия могут быть не очень понятны. В этой связи, когда избранный президент Молдовы делает популистские и политически мотивированные по заказу коллективного Запада заявления, — это удержание России в негативной повестке. Они же знают, как мы будем реагировать на это", — заявил Клинцевич.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин также уверен, что добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья Санду вряд ли сможет.

"Это может привести к определенного рода обострению и попытке в очередной раз ударить по престижу Российской Федерации. Нашей стране нужно более эффективно работать с русскими диаспорами на территории ныне независимых государств бывшего Советского Союза. России нужно заниматься укреплением собственной экономики и поддержкой русских людей. Вероятно, невнятная позиция Москвы на этот счет провоцирует подобные заявления со стороны избранного президента Молдовы", — сказал он в комментарии изданию.

Ситуация в Приднестровье – о чем сообщалось ранее: