В Москве от коронавируса умер Петр Мамонов

Петр Мамонов / УНИАН

В московской больнице умер Петр Мамонов - легендарный русский рок-музыкант (бывший лидер коллектива Звуки Му). Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на его супругу Ольгу.

По ее словам, смерть наступила на фоне заражения коронавирусом COViD-19 умер в четверг в возрасте 70 лет.

"Ничего хорошего, всt хуже и хуже. Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжёлое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо всё сложнее пошло со вчерашнего дня. Но мне сын запретил говорить, а то шоу начнётся какое-то. Я согласна с ним", — говорила Ольга Мамонова накануне.