"Россия без Путина": в Москве полиция бьет дубинками протестующих, около 700 задержанных

В Москве ОМОН окружает Пушкинскую площадь, около 700 задержанных / Reuters

Многочисленные митинги в России начались в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. В том числе протесты начались в и Москве.

Как сообщает Медуза Live, на Тверской от Пушкинской площади до Манежной очень многолюдно. Застрявшие в пробке водители приветствуют толпу на тротуарах гудками и одобрительными выкриками "Россия будет свободной!", включают "Перемен". Люди в ответ аплодируют. В переулках вдоль Тверской сосредоточены подразделения силовиков. На проезжей части также стоят автозаки Росгвардии.

На улицах в центре Москвы находится более 50 тысяч человек, сообщает Telegram-канал Протестная Россия.

Кроме того, в Москве уже около 700 задержанных.

По информации Telegrram-канала "Проект", полиция бьет дубинками протестующих на Страстном бульваре в Москве.

Также сообщается, что большая группа протестующих двинулась к зданию ФСБ на Лубянке, скандируя "Россия без Путина".

В то же время в отделы полиции поступило указание, быстрее освобождать подъезжающие автозаки, чтобы их можно было отправлять в центр Москвы за новой партией задержанных. Ранее практика была другой - автозаки с людьми обычно подолгу стояли у отделов, сообщает Baza.

Также в соцсетях появились кадры жесткого задержания молодого человека и девушки у памятника Пушкину.

Также в соцсетях появилось видео, как ОМОН окружает Пушкинскую площадь в Москве.

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