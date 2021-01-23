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"Россия без Путина": в Москве полиция бьет дубинками протестующих, около 700 задержанных

23 января 2021, 15:28

На улицах в центре Москвы находится более 50 тысяч человек.

протесты в России
В Москве ОМОН окружает Пушкинскую площадь, около 700 задержанных / Reuters

Многочисленные митинги в России начались в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. В том числе протесты начались в и Москве.

Как сообщает Медуза Live, на Тверской от Пушкинской площади до Манежной очень многолюдно. Застрявшие в пробке водители приветствуют толпу на тротуарах гудками и одобрительными выкриками "Россия будет свободной!", включают "Перемен". Люди в ответ аплодируют. В переулках вдоль Тверской сосредоточены подразделения силовиков. На проезжей части также стоят автозаки Росгвардии.

На улицах в центре Москвы находится более 50 тысяч человек, сообщает Telegram-канал Протестная Россия.

Кроме того, в Москве уже около 700 задержанных.

По информации Telegrram-канала "Проект", полиция бьет дубинками протестующих на Страстном бульваре в Москве.

Также сообщается, что большая группа протестующих двинулась к зданию ФСБ на Лубянке, скандируя "Россия без Путина".

В то же время в отделы полиции поступило указание, быстрее освобождать подъезжающие автозаки, чтобы их можно было отправлять в центр Москвы за новой партией задержанных. Ранее практика была другой - автозаки с людьми обычно подолгу стояли у отделов, сообщает Baza.

Также в соцсетях появились кадры жесткого задержания молодого человека и девушки у памятника Пушкину.

Также в соцсетях появилось видео, как ОМОН окружает Пушкинскую площадь в Москве.

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Митинги в России - о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.

новости России Москва Алексей Навальный протесты в России
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