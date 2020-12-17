Пресс-конференция Владимира Путина - онлайн

Пресс-конференция Владимира Путина проходит 17 декабря / Reuters

В Москве стартовала ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина. В текущем году по причине пандемии COVID-19 ее проводят в онлайн-режиме. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарево, тогда как представители прессы и фотографы собрались в зале Центра международной торговли.

Общение российских журналистов и главы государства будет происходить на дистанционной основе. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Туле, Ставрополе, а также Новосибирске и Владивостоке созданы специальные площадки.

Аккредитовано 774 журналиста. Из них 237 работают в Москве.

В связи с тем, что в этом году не было прямой линии с президентом, вопросы Путину будут задавать не только журналисты.

Пресс-конференция должна продлиться три часа.