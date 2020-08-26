В Москве три человека сорвались с крыши и погибли – СМИ

Сегодня вечером в Москве произошла трагедия, узнали журналисты.
В среду вечером, 26 августа, в столице России Москве на одной из стройплощадок погибли три человека.
Трагедия произошла на ул. Рябиновая, 5, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Агентство узнало, что с крыши здания, которое строится, сорвались сразу трое рабочих.
"По информации собеседника агентства, все трое скончались", – отмечается в материале.
Напомним, СМИ узнали, что в конце мая на юге Москвы в жилом комплексе Ясный была перестрелка, в которой участвовали порядка семи человек с разным оружием, в частности, с автоматами. В результате перестрелки никто не пострадал.
В столице РФ объявляли план Перехват. Журналисты узнали, что правоохранителям удалось задержать троих человек, подозреваемых в причастности к перестрелке.
Автор: Екатерина Присяжнюк