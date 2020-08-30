В МВД Беларуси объяснили, почему в центре Минска появилась военная техника

В МВД Беларуси собрались защищать силовиков от мирных протестующих

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Власти ввели военную технику на улицы Минска, чтобы "обеспечить меры безопасности личного состава". В городе появились БТР-80, которые используют во время митингов.

Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова, передает Интерфакс-Запад.

По ее словам, данные единицы боевой техники – БТР-80 – ввели на улицы столицы, чтобы защитить силовиков.

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Чемоданова.

При этом она решила не называть конкретное количество бронетехники, появившейся в Минске 30 августа во время массовых протестов в Беларуси.Читайте такжеСоздатель Nexta раскрыл, как в Беларуси готовят массовые акции против Лукашенко

Напомним, в воскресенье, 30 августа, десятки тысяч людей в Беларуси вышли на новые акции протеста - они провели Марш мира и независимости. В городе еще утром появились сотрудники правоохранительных органов и автозаки. Произошли задержания.

Ближе к вечеру активисты пришли к резиденции Александра Лукашенко, чтобы "поздравить его с днем рождения" и позвать избранного по версии ЦИК Беларуси президента на переговоры. Митингующие подчеркивали, что оружия у них нет.

Кроме того, местные жители заметили передвижение по Минску колонны военной техники.