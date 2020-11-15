В МВД Беларуси подтвердили применение спецсредств против демонстрантов в Минске

Силовики со щитами окружили людей в кольцо / Фото tut.by

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило применение спецсредств против демонстрантов в Минске.

Об этом сообщает российское агенство ТАСС.

Также сообщается, что силовики со щитами окружают людей и начали вытеснять протестующих с Площади перемен на прилегающие улицы. Буквально за пару минут силовики взяли площадь в кольцо, передает tut.by.

Люди скандируют "Один за всех и все за одного" и "Стоим".

Фото tut.by

Силовики в сопровождении водомета двинулись к улице Червякова со стороны улицы Орловской в Минске. Очевидцы сообщают, что они направляют помповые ружья в сторону окон жилых домов.

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Напомним: