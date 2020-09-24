В МВД Беларуси сделали заявление о задержании адвоката Колесниковой

В МВД Беларуси не уточняют, где конкретно находится Людмила Казак / sb.by

Адвокат лидера белорусской оппозиции Людмила Казак подозревается в совершении административного правонарушения и была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом заявила пресс-секретарь милиции Минска Наталья Ганусевич в комментарии ТАСС.

По ее словам, Казак была задержана из-за административного нарушения. В то же время в милиции не говорят, где конкретно находится Казак.

"Какого (отделения, - ред.), пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД Минска", - добавила Ганусевич.

Ранее о пропаже Людмилы Казак рассказал адвокат Виктор Мацкевич. Он заявил, что она должна были присутствовать в четверг, 24 сентября, на судебном заседании, но по неизвестным причинам не пришла. Ее супруг намеревался подать заявление в милицию о пропаже жены.Читайте такжеОтветка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД