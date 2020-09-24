В МВД Беларуси сделали заявление о задержании адвоката Колесниковой

Правоохранители утверждают, что адвокат Марии Колесниковой совершила административное правонарушение.
Адвокат лидера белорусской оппозиции Людмила Казак подозревается в совершении административного правонарушения и была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом заявила пресс-секретарь милиции Минска Наталья Ганусевич в комментарии ТАСС.
По ее словам, Казак была задержана из-за административного нарушения. В то же время в милиции не говорят, где конкретно находится Казак.
"Какого (отделения, - ред.), пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД Минска", - добавила Ганусевич.
Ранее о пропаже Людмилы Казак рассказал адвокат Виктор Мацкевич. Он заявил, что она должна были присутствовать в четверг, 24 сентября, на судебном заседании, но по неизвестным причинам не пришла. Ее супруг намеревался подать заявление в милицию о пропаже жены.Читайте такжеОтветка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД
- Людмила Казак – адвокат Марии Колесниковой, которую режим Александра Лукашенко подозревает в попытке захвата власти. На данный момент Колесникова находится в следственном изоляторе.
- Напомним, 7 сентября лидера оппозиции Беларуси Марию Колесникову похитили в центре Минска. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
- 8 сентября белорусские пограничники пытались выдворить ее на территорию Украины, однако им это не удалось – Колесникова разорвала свой паспорт, после чего была арестована.
- Режим Лукашенко инкриминирует Колесниковой захват государственной власти. 12 сентября ее перевели из СИЗО в Минске в следственную тюрьму Жодино.