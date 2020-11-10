В Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев - Захарова

Турецкие миротворцы не будут задействованы в миротворческом процессе в Нагорном Карабахе.
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире "Эхо Москвы" Захарова подчеркнула, что в сети есть варианты текста соглашения по перемирию, но их достоверность подтвердить в МИД не могут.
Она уточнила, что заявление главы Кремля Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна по Карабаху будет опубликовано в ближайшее время и распространено, в том числе, на международных площадках.
Захарова добавила, что в этом документе описан статус Нагорного Карабаха.
В то же время в пресс-службе премьер-министра Армении подтвердили, что в Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы.
"Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности", - цитирует пресс-секретаря Пашиняна РИА Новости.
Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
- Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.