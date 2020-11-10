В Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев - Захарова

Мария Захарова заявила, что в Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы / Захарова

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире "Эхо Москвы" Захарова подчеркнула, что в сети есть варианты текста соглашения по перемирию, но их достоверность подтвердить в МИД не могут.

Она уточнила, что заявление главы Кремля Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна по Карабаху будет опубликовано в ближайшее время и распространено, в том числе, на международных площадках.

Захарова добавила, что в этом документе описан статус Нагорного Карабаха.

В то же время в пресс-службе премьер-министра Армении подтвердили, что в Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы.

"Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности", - цитирует пресс-секретаря Пашиняна РИА Новости.

Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее: