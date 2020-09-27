В НАТО оценили шансы на войну Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах

Не существует военного решения конфликта - НАТО/ Reuters

В Североатлантическом альянсе призвали Армению и Азербайджан решить конфликт в Нагорном Карабахе мирно. Согласно позиции Альянса, никакой возможность урегулирования ситуации военным путем не существует.

Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатура, сообщает РИА Новости.

По его словам, в альянсе встревожены теми событиями, которые произошли в районе Нагорного Карабаха. Ереван и Баку должны прекратить бои, которые уже привели к гибели мирных людей, и сесть за стол переговоров.

"У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры для мирного урегулирования", - подчеркнул Аппатура.Читайте такжеВойна за Карабах: стало известно, о чем говорили Путин с Пашиняном

Напомним, новый виток вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном всполыхнул утром 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанские войска в обстреле районов непризнанного Нагорного Карабаха, а в Баку заявили, что армяне устроили провокационный обстрел позиций Азербайджана.

В Азербайджане заявили о начале контрнаступательной операции в районе Нагорного Карабаха. Президент страны Ильхам Алиев рассказал о взятии под контроль 6 сел в зоне конфликта. Армянская сторона данную информацию не подтверждает.

В связи с этими событиями Армения объявила о военном положении и всеобщей мобилизации на территории страны.

Вслед за Ереваном аналогичное решение приняли и в Баку с введением комендантского часа.

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