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В НАТО прояснили вопрос военной угрозы Китая

28 ноября 2020, 12:57

Китай – не враг странам НАТО и предлагает государствам серьезные перспективы экономического развития, утверждает Йенс Столтенберг.

Столтенберг
Атомное оружие и ракеты Китай способны поражать объекты на территориях стран НАТО - Столтенберг / Reuters

Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса должны обсудить вопрос последствий роста влияния Китая и роли Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе для безопасности коллективного блока. Поводом для опасения становится расширение военных возможностей КНР.

Как рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Funke, он планирует вынести вопрос усиления влияния Китая на повестку дня следующей встречи глав МИД стран Альянса.

"Мы должны обсудить последствия подъема Китая", - сказал он, отметив, что Пекин продолжает серьезно инвестировать в развитие своих военных возможностей. Речь идет о новом атомном оружии и ракетах, которые по своему потенциалу могут поражать объекты на территориях государств Североатлантического альянса.

Планируется, что к обсуждению влияния КНР также привлекут Австралию, Новую Зеландию, Японию, Финляндию и Швецию.Читайте такжеВ НАТО решительно ответили на увеличение ядерных арсеналов РФ

Впрочем, в НАТО не рассматривают Китай в качестве враждебного государства. Проблема состоит в том, что Пекин не поддерживает развитие ценностей и принципов демократии.

"Китай не является врагом. Он предлагает партнерам по НАТО огромные экономические возможности", - подчеркнул Столтенберг.

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