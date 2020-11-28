В НАТО прояснили вопрос военной угрозы Китая

Китай – не враг странам НАТО и предлагает государствам серьезные перспективы экономического развития, утверждает Йенс Столтенберг.
Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса должны обсудить вопрос последствий роста влияния Китая и роли Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе для безопасности коллективного блока. Поводом для опасения становится расширение военных возможностей КНР.
Как рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Funke, он планирует вынести вопрос усиления влияния Китая на повестку дня следующей встречи глав МИД стран Альянса.
"Мы должны обсудить последствия подъема Китая", - сказал он, отметив, что Пекин продолжает серьезно инвестировать в развитие своих военных возможностей. Речь идет о новом атомном оружии и ракетах, которые по своему потенциалу могут поражать объекты на территориях государств Североатлантического альянса.
Планируется, что к обсуждению влияния КНР также привлекут Австралию, Новую Зеландию, Японию, Финляндию и Швецию.Читайте такжеВ НАТО решительно ответили на увеличение ядерных арсеналов РФ
Впрочем, в НАТО не рассматривают Китай в качестве враждебного государства. Проблема состоит в том, что Пекин не поддерживает развитие ценностей и принципов демократии.
"Китай не является врагом. Он предлагает партнерам по НАТО огромные экономические возможности", - подчеркнул Столтенберг.
НАТО – Китай новости
- Летом в НАТО заявляли, что Альянс не рассматривает государство в качестве врага. Однако коллективный блок безопасности беспокоят масштабы влияния Пекина, которые могут изменить положение сил на мировой политической арене.
- В июле в Североатлантическом альянсе обвинили США и Россию в том, что Пекин и Москва распространяли ложную пропагандистскую информацию о создании коронавируса с целью нанесения урона демократическим институтами Запада.